شكرا لقرائتكم خبر عن غواصون ومتطوعون ينفذون حملة لتنظيف قاع وشاطئ البحر الأحمر من المخلفات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة العشرات من المتطوعين والغواصين من مختلف الاعمار والجنسيات ومحبي البيئة البحرية بمدينة الغردقة، نظمت احدي منظمات الغوص الدولية بالتنسيق مع احد مراكز الغوص والجمعيات الاهلية حملة لتنظيف قاع وشاطئ البحر الاحمر من المخلفات والنفايات التي تراكمت بالقاع بسبب الممارسات البيئية الخاطئة طوال السنوات الماضية وان إقامةحملة النظافة يأتى استمرارا لجهود العاملين في مجال الغوص والانشطة البحرية والعمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وتم استخراج نحو ٢ طن مخلفات صلبةومعدنية واطارات سيارات ورفعها من القاع وتعبئتها باجولة.

واكد احمد القوصي، احد المتطوعين المشاركين في الحملة، أن أحد أهم أهداف الحملة هو منع استخدام البلاستيك في معالمنا الطبيعية؛ لأنها تعد أخطر مشكلة تهدد شواطئنا والأسماك البحرية والحيوانات البحرية كما تمثل خطر كبير على حياة الإنسان والثديات البحرية والشعاب المرجانية لذلك يجب منع وحظر استخدام البلاستك في معالمنا الطبيعية خاصة البحرية، موضحا أنه إذا لم يتم تنفيذ هذا المقترح ستكون النفايات البلاستيك تغطي مساحات كبيرة من البحار والمحيطات وشواطئ الجزر وان الحملة ضمن حملات حماية التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية للاجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والقطاع السياحى في الانشطة البيئية والقضاء على المخلفات البلاستيكية.

وتهدف الحملة إلى تنظيف قاع البحر في اكثر من موقع من المخلفات والنفايات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجى بالإضافة إلى دمج المجتمع المدنى والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على استدامتها وتم تجمبع كميات كبيرة من المخلفات القابعة في القاع وتعبئتها في اجولة نايلون ونقلها باحدي الناقلات إلى المدفن البيئي.

وفي نهاية الحملة تم تكريم الغطاسين والمتطوعين المشاركين والرعاة بمنحهم شهادات تقدير من احدي منظمات الغطس الدولية.