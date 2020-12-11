شكرا لقرائتكم خبر عن 1010 طلاب وطالبات يتقدمون لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، تقدُم 1010 طلاب وطالبات من مختلف كليات جامعة عين شمس لخوض ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك حسبما رصدت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة .

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد المقبل وذلك بعد المراجعة القانونية لكافة استمارات الترشح التى تقدم بها الطلاب الراغبين فى خوض السباق الانتخابى للعام الجامعى 2021/2020.

وأضاف أن الجامعة تراقب سير العملية الانتخابية مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الكمامات.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى تباشر أعمالها برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و عضوية كل من الدكتور كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضى الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم حمزة سعيد القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية و محمد أحمد عبد الملك القائم بعمل مدير عام الشؤون القانونية و محمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و هاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.