شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية توقع الكشف على 844 شخصًا في قرية حاجر الزوايدة بمركز نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية حاجر الزوايدة بمركز نقادة يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .

اوضح «الداودى» أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 844 حالة بواقع ( 169 باطنة – 62 جراحة- 185 عظام- 204 اطفال- 180 جلدية – 52 نساء ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد 73 حالة وعمل سونار لعدد 18 حالة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات بالإضافة إلى تحويل 8 حالات للمستشفى لإستكمال إجراءات العلاج ‪.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع في احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا إلى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما 87 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.