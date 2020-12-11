محافظ الوادي الجديد: مد خط طرد الصرف الصحي 350 مترًا في قرية «بدخلو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استجاب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لمطلب أهالي قرية بدخلو بمد خط الطرد بمشروع الصرف الصحي لمسافة ٣٥٠ مترًا بالجهود الذاتية لأهالي القرية، وذلك لمنع حدوث أي أضرار مستقبلية للمنازل المجاورة للمشروع. جاء ذلك خلال متابعته لمشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري إنشاؤه بقرية بدخلو بمركز الداخلة، والذي تم الانتهاء فيه من مد خطوط الانحدار ومحطة الرفع وتنفيذ خط الطرد بطول ١ كم، بتكلفه إجمالية ٥.٦ مليون جنيه. ووجه «الزملوط» بسرعة تدبير الاعتماد اللازم للانتهاء من إنشاء محطة المعالجة لتشغيل المشروع وتقديم الخدمة لأهالي القرية. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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