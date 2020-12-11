شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان ضمن فريق بحثي بـ«كورنيل الأمريكية» لكشف الطفرات الوراثية في تشكيل السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعمل فريق بحثي بكلية طب ويل كورنيل الأمريكية ويشارك به باحثان مصريان، د. بيشوي فلتس ود. كيرلس شهدي، ينشر دراسة هامة في مجلة «نيتشر للمراسلات» عن الجينوم الوراثي لسرطان المثانة.

البحث يؤسس لطريقة جديدة لاكتشاف دور الطفرات الوراثية في سرطان المثانة، يحاول إجابة أحد أهم الأسئلة الأساسية في بيولوجيا السرطان كيف تتداخل الطفرات الوراثية مع الطفرات المكتسبة لتقود عملية التحول الكبير في الخلية الطبيعية لخلية سرطانية ومن ثم لخلية أكثر عنفًا قابلة للانتشار. ‎

البحث يقدم لأول مرة تفسير قابل للتجربة والتطبيق ‎للعلاقة المعقدة بين الطفرات الجينية الموروثة والأخرى المكتسبة في تشكيل جينوم السرطان. الدراسة احتوت على تحليل كم مهول من التكوين الجيني لكل من: 478 مريض بسرطان المسالك البولية (بإجمالي 1033 عينة من الورم الأولي والأورام المنتشرة وعينات سليمة) و11035 شخص طبيعي لم يصب بالسرطان من قبل و10420 مريض بأنواع سرطانية أخرى. تم استخدام الجيل الحديث من تقنية قراءة التتابعات الجينية لدراسة هذه العينات. قام الباحثون بتطوير كثير من الخوارزميات والتحليل الإحصائي لوضع تعريف محدد لنوع الطفرات الوراثية التي تؤثر فعلًا على وظيفة الجين.

وقال الباحث كيرلس شهدي: يقاس صدق النظرية بصدق تنبؤاتها، لو كانت الطفرات الموروثة التي تم اكتشافها لها تأثير مدمر لجينات هامة لعمل الخلية، لذا أولًا لابد أن نجد هذا جلّي في التركيب ثلاثي الأبعاد للبروتينات الناتجة من هذه الجينات، ثانيًّا كان لزامًا أن نجد أن معدل الأليل الطافر (للتبسيط هو نسبة النسخ التي تحمل الطفرة مقارنة بالنسخ السليمة) أكثر وفرة في الخلايا السرطانية مقارنة بالخلايا الطبيعية، ‎وأضاف أنه في واقع الأمر بالإضافة لذلك وجد الباحثون أن معدل الأليل الطافر يزداد من خلايا السرطان في المثانة إلى الخلايا المنتشرة لأعضاء أخرى مثل الغدد الليمفاوية والكبد، مما يثبت أن هذه الطفرات تقود انتشار سرطان المثانة.

وأضاف أن هذه الطريقة ستفتح الطريق لاختبار أفضل للأدوية التي تستهدف الطفرات الجينية مثل مثبطات البارب والعلاج المناعي وستحسن من وسائل الوقاية. الدراسة أعادت تعريف «الوراثة في السرطان» من مجموعة طفرات مختلفة التأثير الوظيفي في جينات معينة – مثل جين البراكا 1و 2 السائد في سرطان الثدي- إلى طفرات محددة التأثير الوظيفي -كما بيّنها البحث- تُأثر في كل الجينات المتعلقة بالسرطان سواء لها تاريخ وراثي ناجز أم لا. أنه نوع الطفرة بتأثيرها المحدد وليس «الجين» بشكل عام هو الذي يحدد شكل تطور السرطان. فالمفهوم الذي سيعتمد على «الجين» بشكل عام سيكشف عن حفنة من الجينات التي تتأثر بعدد كبير من الطفرات الموروثة المختلفة مثل البراكا 1 و2 والتي من السهل اكتشافها احصائيًّا لكن سيهمل مئات من الطفرات المدمرة في جينات أخرى يصعب أثبات تأثيرها احصائيًا، البحث هو الخطوة الأكبر للتخلص من الجملة المربكة لكل طبيب في تقرير الفحص الوراثي «طفرة غير محددة الأهمية». البحث يقدم الذيل الطويل للتطّفر الموروث الذي يشمل طفرات نادرة الحدوث لكنها ككل تحدث في معظم مرضى السرطان.