شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «تربية رياضية بنها»: نسعى لاستضافة معسكرات الأندية والمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها، أن الكلية تسعى للوصول إلى العالمية بوجود بنية تحتية عالمية، بعد أن وصلت الكلية لإنجاز غير مسبوق من الملاعب والصالات الرياضية التي تخدم الطلاب وأبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال «صلاح»، في بيان صحفي، الجمعة، إن الكلية تسعى لاستضافة العديد من الأندية والمنتخبات التي ترغب في عمل المعسكرات الصيفية والشتوية على ملاعبها، مؤكدا أن الكلية بها صالات رياضية تسع لكل المنتخبات الاولمبية، وبها أحدث الأدوات والأجهزة الرياضية والتي تم توريدها وفق المعايير والمقاييس الدولية، كما أن جميع القاعات التدريبية مكيفة.

وأضاف عميد الكلية: «حرصنا أن تكون الكلية على أعلى مستوي من البنية التحتية، وأن تكون الملاعب أيضاً على أعلي مستوي من المقاييس والمعايير الدولية، خاصة وأن الكلية تمتلك كوكبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس في مجال التربية البدينة والرياضية، مشيرا إلى انه خلال شهرين سوف يتم الإنتهاء من تسليم ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة بمقاييس دولية».