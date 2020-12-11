شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد دور الأزهر الشريف في نشر الدين الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على دور الأزهر الشريف من خلال علمائه في نشر الدين الوسطى وتعايم الاسلام السمحة في مصر ومختلف دول العالم .

وأشار المحافظ بعد آدائه لصلاة الجمعة اليوم في مسجد آل ياسر بالعريش برفقة علماء القافلة الدعوية الموفدة من الأزهر الشريف، إلى دور علماء القافلة في توعية المواطنين بالسلوك الاسلامى القويم والقاء الضوء على العديد من المواقف والتعاليم الاسلامية في مختلف المجالات وتوضيح رأى الدين فيها .

كما أشاد بدور الأزهر الشريف بجميع مؤسساته وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الداعم لمحافظة شمال سيناء في كافة المناسبات .

وكانت القافلة الدعوية للأزهر الشريف قد زارت محافظة شمال سيناء اعتبارا من يوم السبت الماضى لتنفيذ برنامج التوعية الدينية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية، حيث استهدفت القافلة في لقاءاتها: جامعه العريش، المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش، الجمعيات الأهلية، مراكز الشباب، قوات الأمن، وبعض المؤسسات الخدمية بالمحافظة.

وقد دارت موضوعات اللقاءات الدعوية حول: الإسلام والتعددية الثقافية، ثقافة التعايش في الإسلام، حب الوطن ودوره في بناء الشخصية، الإرهاب وجذوره التاريخية وموقف الاسلام منه، القدس في التاريخ الاسلامى، سيناء عبر التاريخ الاسلامى، حرمان المرأة من الميراث، علاقة الجن بالأنس في ضوء القرآن الكريم، تعدد الزوجات بين ما استقرت عليه الأمة وما يزعمه الجهلة، ودفع الاشكال حول حديث قطع الصلاة .

ومما يذكر أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف أنهت زيارتها اليوم لمحافظة شمال سيناء بالقاء خطبة الجمعة وآداء الصلاة في عدد 7 مساجد بمدينة العريش هي مساجد: الرفاعى والنصر وآل ياسر وأم القرى والقرمانى وقوات الأمن والأمن المركزى بالعريش.. حيث كان في استقبالها ووداعها الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية والشيخ مصباح الوظيفى مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية .