شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تحيي الذكرى السنوية الرابعة لـ«شهداء البطرسية» في أول قداسات كيهك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت كنائس المنيا الأرثوذكسية صباح اليوم الجمعة، أول قداسات شهر كيهك، والذي غلبت عليه صلوات الشكر لله، وذكر رعاة الكنائس في الجزء الخاص بصلوات الترحيم شهداء الكنيسة البطرسية ال 29 شهيد، الذين استشهدوا في 11 ديسمبر من عام 2016 اثر حادث إرهابي خسيس .

وشملت الصلوات الدعاء لحلول السلام بربوع مصر وأن يكون العام المقبل عام رخاء وسلام، وان يرفع الوباء عن مصر والعالم.

وبدأ الأقباط الأرثوذكس أول ليالي تسابيح شهر كيهك، مساء امس الخميس.

و«كيهك» هو الشهر القبطي المقابل لشهر ديسمبر، والذي يشهد إقامة صلوات مختلفة في كل عام، تخصص طقوسها لهذا الشهر فقط، ويطلق على شهر كيهك، «الشهر المريمي«، لاحتواء طقوسه على تكريمات وتطويبات للسيدة العذراء مريم، وهو الشهر الذي تمهد صلواته وطقوسه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل في التاسع والعشرين من شهر كيهك، من كل عام، طبقا للطقس القبطي، وتختتم صلوات وتسابيح كيهك بليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير المقبل.