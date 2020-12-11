شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الإعلاميين السودانيين يزور أهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من الإعلاميين السودانيين، الجمعة، أهرامات الجيزة للتعرف على واحدة من عجائب الدنيا السبع وأشهر معالم مصر السياحية.

تأتى تلك الزيارة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميين السودانيين تحت شعار «سودان بلا حدود» التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

وأشاد الوفد خلال الزيارة بضخامة وعظمة الأهرامات وروعة الحضارة المصرية القديمة الممتدة لسبعة آلاف سنة.

واستمع الإعلاميون الأفارقة إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة وأبي الهول.

وأعرب المتدربون عن إعجابهم وانبهارهم بمعالم وآثار التاريخ المصري القديم، وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي كانت حسب قولهم «أحد أحلامنا التي تحققت».

وفي نهاية الجولة حرص المتدربون على ركوب الخيل والجمال والتقاط العديد من الصور التذكارية.

بالصور.. جولة سياحية للإعلاميين السودانيين بأهرامات الجيزة

بالصور.. جولة سياحية للإعلاميين السودانيين بأهرامات الجيزة