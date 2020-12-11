شكرا لقرائتكم خبر عن «شوفت الموت بعيني».. مدير «غرب الإسكندرية التعليمية» تروي تفاصيل إصابتها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«فقدت حاسة الشم تماماً، وكنت بشوف الدنيا من خرم إبرة، وشوفت الموت بعيني».. بهذه الكلمات بدأت الدكتورة نادية فتحى، مدير عام ادارة غرب الاسكندرية التعليمية، سرد تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لـ«المصرى اليوم»: «الصحة نعمة من عند ربنا وتاج على رؤوس الأصحاء»، موضحة أنها أصيبت بالفيروس في 22 نوفمبر الماضى، عندما بدأت تشعر بأعراض غير طبيعية في التنفس تتمثل في فقدان حاسة الشم، وصداع متواصل على الاطلاق.

أضافت: «على الفور توجهت مع زوجي إلى المستشفي لعمل أشعة صدر ومسحة للاطمئنان منعا للعدوى لأي مخالط لها وتم العزل لحين ظهور النتيجة بعد ٢٤ ساعة، وظهرت إيجابية إصابتي بكورونا، ثم تطورت الأعراض إلى ارتفاع في درجة الحرارة وإعياء كامل وعدم القدرة على الحركة وضيق شديد في التنفس».

تابعت: «خلال فترة العزل المنزلى تم تغيير جميع جرعات الأدوية من قبل شقيقي، وزوجي كان بمثابة الطبيب الخاص المعالج لي في غرفة العزل التي تم تخصيصها في المنزل، حيث تولى مهمة خدمتي وإعطائي الجرعات الدوائية بمواعيدها ومقاديرها وكذا الإبر».

وأشارت إلى أن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، كان دائم التواصل معها أثناء فترة مرضها إلى أن تعافت تماما بعد عزلها ١٤ يوما وإجراء مسحة تانية والتى أظهرت النتيجة بعد 24 ساعة سلبية العينة.

واختتمت: «استأنفت عملى كمدير ادارة غرب بعد التعافي تماما من الفيروس وخلو جسدي من أي تبعات للفيروس».