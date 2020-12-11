شكرا لقرائتكم خبر عن «مائدة مستديرة» في بلجراد لتشجيع السياحة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، اليوم الجمعة، أنه بعد انتهاء الزيارة الترويجية التي قامت بها غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة للعاصمة الألبانية تيرانا، توجهت إلى زيارة صربيا لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام، إلى مصر، وقد رافقها خلال الزيارة السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد.

شاركت «شلبي»في مائدة مستديرة حول تشجيع السياحة إلى مصر والتي نظمتها سفارة مصر في بلجراد مع ممثلي كبار منظمى الرحلات ووكلاء السفر الصرب، حيث ألقت كلمة أبرزت خلالها التسهيلات التي تقدمها مصر للسائحين.

كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، كما استعرضت نائبة الوزير جميع المقاصد السياحية بمصر.