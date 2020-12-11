شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة من «تضامن بني سويف» لبحث توقف مشغل خياطة وورشة نجارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقف مشغل خياطة وورشة نجاره بمبني الوحدة الاجتماعية بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وقالت النائبة ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية، إنها التقت بوكيل وزارة التضامن الاجتماعى إحسان أبوزيد، التي قررت تشكيل لجنة فورا من المديرية بالتنسيق مع الوحدة الاجتماعية بمركز ببا لبحث المشكلة ودراسة الحلول المقترحه لإعادة التشغيل في أسرع وقت .

وكان عدد من اهالى قرية طنسا بنى مالو استغاثوا بالنائبة لتوقف مشغل الخياطة وورشة النجارة بالوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعى لاعادة تشغيلها مرة أخرى وقال محمود عمر مزارع ان مشغل الخياطة يضم عددا من الشباب والفتيات الذي يقوم بتعليمهم داخل الوحدة الاجتماعية.