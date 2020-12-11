شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات معرض «سور الأزبكية للكتاب» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت فعاليات معرض سور الأزبكية للكتاب في دورته الأولى بالمركز الدولي لتطوير التعليم بالأقصر، اليوم الجمعة، بحضور عدد من الفنانين التشكيلين والشعراء والكتاب، كان أبرزهم الفنان التشكيلي وائل نور، والكاتب الروائي عصام أمين، والشاعر أحمد العراقي، والكوميديان حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي، والعديد من المهتمين بالثقافة والفن. وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا. وشهد المعرض حضورا جماهيريا كبيرا، نظرا لما يوفره المعرض من الكتب في مختلف المجالات بأسعار رمزية، إضافة إلى المنتجات اليدوية واللوحات التشكيلية، بأسعار مخفضة. وشمل الافتتاح فقرات فنية وأمسيات شعرية، وعروض راقصة لأعضاء مبادرة إعرف تاريخك للصم والبكم، بقيادة المرشدة السياحة سمر ناجي مؤسسة المبادرة، ومسابقات مختلفة في الشعر والموسيقى والأدب وورش عمل مسرح وكتابة نصوص مسرحية، بجانب معرض للأعمال اليدوية. وتمضنت فعاليات الافتتاح أيضا الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم غلاف كتاب للأطفال من 8 سنوات لـ15 عامًا، والتي حكم فيها والفنان التشكيلي وائل نور. وكان قد أهدى القائمون على معرض سور الأزبكية للكتاب بالأقصر، الدورة الأولى للمعرض، لروح الكاتب القدير الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية أول أمس، تقديرًا لإسهامات الكاتب وإثرائه الحياة الثقافية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص والدكتور نبيل فاروق من مواليد «9 فبراير 1956»، وقد أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التي لاقت نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين. وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة «النبوءة»، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.