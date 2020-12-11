شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر. يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: (الأبقار، الماعز، الضأن)، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستيفائها كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الإمارات. جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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