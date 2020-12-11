شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن موافقة الإمارات رسميا على استيراد الأغنام والماعز من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الاغنام والماعز من مصر.

وقال القصير فى بيان صادر عن وزارة الزراعة، إن ذلك يأتى بعد أقل من شهر على موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة و التفريخ و الكتاكيت من مصر، وذلك فى اطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجارى بينهما فى مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

يأتى ذلك وفقا لخطاب رسمى تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: الابقار، الماعز، الضأن، الى دولة الامارات العربية المتحدة، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الامارات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الامارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التى تم تحديديها فى الاشتراطات التى تم التوافق عليها.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد اعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور.