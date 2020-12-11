نائب وزير الآثار تشارك في مائدة مستديرة لتشجيع السياحة إلى مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

توجهت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إلى صربيا لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد انتهاء زيارتها الترويجية التي أجرتها في العاصمة الألبانية تيرانا.

ورافق شلبي خلال الزيارة السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد.

وشاركت غادة شلبي في مائدة مستديرة حول تشجيع السياحة إلى مصر والتي نظمتها سفارة مصر في بلجراد مع ممثلي كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر الصرب، حيث ألقت كلمة أبرزت خلالها التسهيلات التي تقدمها مصر للسائحين.

كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، كما استعرضت نائبة الوزير جميع المقاصد السياحية بمصر.

وعقدت عددا من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية، ورئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الصربى، ورئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة المصرية الصربية، تم خلالها مناقشة تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين خاصة في مجال السياحة والاثار وسبل دعم السياحة البينية بين مصر وصربيا.

كما تم مناقشة دراسة تشغيل خط طيران من مطار "نيش" إلى مطار "الغردقة" مما يساهم في خدمة منطقة البلقان بأكملها إلى جانب إتاحة الفرصة لجذب عدد اكبر من سائحين من هذه المنطقة إلى مصر.

كما التقت غادة شلبي رئيسة هيئة تنشيط السياحة الصربية، حيث تم الاتفاق على خطط عمل ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة.

وألقت شلبى الضوء على السياحة في موسم الشتاء في مصر مع التأكيد على أن ذلك من أهم أسباب زيارتها لصربيا حيث تسعى وزارة السياحة والآثار المصرية للعمل على تغيير توجه السائح الصربي الذي تقتصر زيارته إلى مصر في الغالب على فصل الصيف وتشجيعه لزيارتها أيضا في الشتاء وخاصة في أعياد رأس السنة والكريسماس.

واختُتمت الزيارة بلقاء إعلامي موسع نظمته سفارة مصر في بلجراد مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين، أشارت خلاله إلى أهمية السوق الصربي للسياحة المصرية، من حيث أعداد السائحين الوافدين الي مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الاول من يوليو الماضي، لافتة الي أن الاهتمام بالسوق الصربي يأتي من منطلق تشجيع السياحة الوافدة من دول البلقان بشكل عام.

وأكدت شلبي، أهمية دور الإعلام في الترويج للمقصد المصرى، كما قامت بالرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسلطت الضوء على التنوع في المنتج المصرى والمميزات التنافسية التي تميزه عن المقاصد السياحية الأخرى، بالإضافة إلى الحديث عن الحزم التحفيزية التي تمنحها مصر لتشجيع حركة السياحة.