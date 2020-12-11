أمطار وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، لمصراوي، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وبعض المناطق من السواحل الغربية.

ولفت الخبراء، إلى أن هناك نشاطًا للرياح مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق (مطروح وسيوة وسيدي براني).

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى بين 24-12، والاسكندرية 21-14، شمال الصعيد بين 28-13، وجنوب الصعيد بين 31-12 درجة.