محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية، القبض على المتهم بسرقة محتويات مكتب بريد.
تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بسرقة 3 وحدات تكييف - سخان مياه- جهاز راوتر - جهاز DVR من مكتب بريد كائن بدائرة القسم، ووجود قص بسلك نافذة المكتب وقطع عدد من الأسياخ الحديدية وآثار عنف بالخزينة دون سرقة ما بداخلها.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق واستخدامه أدوات (مقص - مفتاح) في قص السلك والأسياخ الحديدية، وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على المتهم باقتحام مكتب بريد وسرقة محتوياته في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.