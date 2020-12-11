الجريمة رقم 4 وراء سقوط عصابة لسرقة السيارات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في سرقة السيارات. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية")؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دوائر أقسام المدينة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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