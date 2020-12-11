شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل ارتفاع أسعار الطماطم في المنيا.. ونقيب الفلاحين: تنخفض الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم تميز المحافظة بإنتاج الطماطم، والمحاصيل الزراعية- شهدت أسواق المنيا، تواصل ارتفاع أسعار الطماطم، إلى 10 جنيها للكيلوجرام، رغم انخفاض سعره العام الماضي إلى 2 جنيه للكيلوجرام في ذات الميعاد. مما دفع المواطنين للجوء إلى الصلصة. مطالبين بدور جاد للرقابة التموينية والزراعية على الأسواق .

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، سبق أن حذرنا من الأزمة، بسبب فاصل العروات، وتلقب الأسواق. مؤكدا استمرار ارتفاع أسعار حتى منتصف الشهر الجاري، رغم انخفاض القوي الشرائية. مبشرا المواطنين بانخفاض سعرها بداية يناير المقبل .

وكشف «أبوصدام» استمرار الأزمة منذ شهر سبتمبر الماضي مرورا بشهري أكتوبر ونوفمبر وحتى شهر ديسمبر الحالي غير مسبوق ولم يحدث من عشرات السنين في مثل هذا التوقيت واستمراره كل هذه الشهور .