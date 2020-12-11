شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وصربيا تناقشان تشغيل خط طيران من مطار «نيش» إلى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت غادة شلبي نائب وزير السياحة، على هامش زيارة إلى منطقة البلقان، بهدف جذب الحركة السياحية إلى مصر، عن دراسة مصر وصربيا، تدشين خط طيران بين مطار «نيش» ومطار «الغردقة»، مما يساهم في خدمة منطقة البلقان بأكملها، إلى جانب إتاحة الفرصة لجذب عدد اكبر من سائحين من هذه المنطقة إلى مصر.

كما التقت «شلبى» مع رئيسة هيئة تنشيط السياحة الصربية، حيث تم الاتفاق على خطط عمل ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة. وألقت الضوء على السياحة في موسم الشتاء في مصر مع التأكيد على أن ذلك من أهم أسباب زيارتها لصربيا حيث تسعى وزارة السياحة والآثار المصرية للعمل على تغيير توجه السائح الصربى الذي تقتصر زيارته إلى مصر في الغالب على فصل الصيف وتشجيعه لزيارتها أيضا في الشتاء وخاصة في أعياد رأس السنة والكريسماس.

واختُتمت الزيارة بلقاء إعلامي موسع نظمته سفارة مصر في بلجراد مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين، أشارت خلاله إلى أهمية السوق الصربي للسياحة المصرية، من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الاول من يوليو الماضي، لافتة إلى أن الاهتمام بالسوق الصربي يأتي من منطلق تشجيع السياحة الوافدة من دول البلقان بشكل عام.