شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام المنيا يشارك في افتتاح مسجد «الإبراهيمي» بالعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام للمحافظة، لحضور احتفاليات أهالي قرية نزلة موسي، بمركز العدوة، بافتتاح مسجد الإبراهيمي، ضمن 6 مساجد تم افتتاحهم اليوم بالمحافظة.

شارك في حفل الافتتاح، النائب محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، وإيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وسعودي عبدالرحمن، الفائز بمقعد النواب، وإبراهيم عطية، نائب رئيس المركز، وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف، وقيادات شعبية وسياسية بالمركز.

وقدم السكرتير العام التهنئة لأبناء القرية بافتتاح المسجد الجديد، مؤكدا حرصه القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الأوقاف، على إنشاء المساجد، وتطوير وإحلال الأخر.

تضم قائمة المساجد الجديد، الإبراهيمي بنزلة موسي بقرية القايات بمركز العدوة، وعزبة يني بدير الجرنوس بمركز بني مزار، والقاضي،- الدخلة صندفا بني مزار – القواسم – برمشا – العدوة – الشيخ سلامة – شارونه – مغاغة، ودار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا.

افتتاح مسجد الابراهيمي بالمنيا

افتتاح مسجد الابراهيمي بالمنيا