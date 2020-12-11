شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يشيد بمشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمعدلات العمل بمشروع زراعة التوت لإنتاج الحرير المقام بقرية أسمنت على مساحة ٥٠ فدان.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع ضمن جولته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ونبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، حيث تفقد ماكينة حل الحرير محلية الصنع والتي تعد بديلا للماكينات المستوردة عالية التكلفة، حيث يتم اعدادها لتشغيلها لانتاج باكورة المشروع.

وفي نفس الجولة بالقرية تفقد المحافظ مشروع زراعي مقام على مساحة ١٠٠ فدان بنظامي الصوب الزراعية والزراعة التقليدية المكشوفة، لإنتاج الخضروات بأنواعها بالإضافة إلى مشتل نخيل يحتوي على ٧ الاف شتلة، حيث وجه بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية بالقرية والمدينة لفتح منافذ بيع لتسويق منتجات المشروع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما وافق الزملوط على طلب صاحب المشروع بتنفيذ مبادرة زراعة التوت لإنتاج الحرير على مساحة ١٠ فدان، وذلك من ضمن المساحة الكلية المخصصة للمشروع.