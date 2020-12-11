شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية ينصب قسا جديدا لكنيسة حدائق الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل تنصيب القس وائل عوض، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بحدائق الزيتون، بحضور عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، والمستشار منسى ثابت، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، والعميد عمر سرحان، مأمور قسم الزيتون، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس سليمان صادق، الراعى الفخرى للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس راضى عطالله، رئيس مجلس الخدمات بسنودس النيل الإنجيلى، والقس ناجح فوزي، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل تحت عنوان "التعامل مع العاصفة"، وقال فى كلمته: "تواجهنا فى حياتنا عواصف تتسبب فى عدة تحديات، أهمها الخوف والشعور العميق بعدم الأمان، ونحن بطبيعتنا نحب الاستقرار، ولكن تبقى كلمة الله هى أساس رجاء الكنيسة وسط العواصف التى نعيش فيها، ووسط المخاطر التى نحياها وتتحدانا كل يوم، لأن كلمة الله الثابتة جديرة بثقتنا كل يوم".

وأضاف رئيس الإنجيلية "أن الوعد لا يلغى المسئولية، ولو أن لدى بولس ويشوع درسًا ليعلموه لكنيستنا اليوم، فهو أن وعود الله بالحماية والحفظ والخلاص لا تعنى ابدًا إلغاء مسئوليتنا كأفراد، أو كجماعة وكنيسة".

وتابع "يظل وعد الله الأساس الثابت الذى نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، لكن دون أن ننسى المسئولية التى لدينا تجاه بعضنا البعض كأفراد، وكنيسة، ومسئوليتنا نحو مجتمعنا الذى نعيش فيه".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس وائل عوض وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بحدائق الزيتون.

كما شارك فى برنامج الاحتفال، القس نبيل لبيب، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازي، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس بسنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازي، والشيخ ممدوح مرتجي، سكرتير مجلس كنيسة الزيتون، والشيخ مجدى وديع، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازي، والشيخ أسامة بولس، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازي.