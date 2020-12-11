شكرا لقرائتكم خبر عن "الوقاية خير من العلاج".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "الوقاية خير من العلاج "، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن أهل العلم على أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه ، وقد قالوا : درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وقد قال نبينا "صلى الله عليه وسلم": " لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ" "صحيح البخارى".

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره ، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا ، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه ، وعلى أخيه الإنسان ، وعلى مجتمعه ، وعلى الإنسانية جمعاء ، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني ، والأخذ بأسباب العلم ، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء ، حيث قال سبحانه وتعالى : " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" .