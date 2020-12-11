شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية موسعة في مركز بيلا بـ«كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس، أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا حمله موسعه داخل مركز بيلا، لضبط التجار المتلاعبين في السلع التموينيه ،و تم المرور على محلات الجزاره ومجازر الدواجن الغير مرخصة والمطاعم ومحلات بيع الطيور الحيه وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمده ومراقبة الأسعار واسفرت تلك الحمله عن ضبط ٤٠٠٠ كيلوجرام دواجن مذبوحه خارج المجازر المرخص لها قانونا بالذبح وبدون إشراف بيطرى، وضبط ٤٤.٥٢٥ كجم اربعه واربعون كيلو جرام و٥٢٥ جرام لحوم مجمده مجهولة المصدر، وضبط ٣٠كجم ثلاثون كيلوجرام لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية، وعدم إعلان أسعار لأحد محلات بيع الاعلاف والحبوب، وعدم إعلان أسعار لأحد محلات بيع الملابس والمفروشات، عدم إعلان أسعار لأحد محلات بيع اكسسوارات السيارات .

وتم تحرير محاضر جنح أمن دوله طوارئ للمخالفين وتحريز المضبوطات والعرض على النيابه العامه للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمت الحملة بالتعاون بين ادارات الطب البيطري والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بحضور الدكتوره مها عبدالفتاح، من الاداره العامه للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطريه بالقاهره، والدكتور محروس رمضان، من ادارة المجازروالتفتيش على اللحوم بكفر الشيخ، الدكتور رامى سلامه، رئيس الصحه العامه والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية،رمضان عبدالمنعم، كبير اخصائيين بإدارة تموين بيلا، اشرف رزق، من إدارة تموين بيلا،و رضا بدوى، من إدارة تموين بيلا،و رفعت رشوان إدارة تموين بيلا، عبدالحكيم الشرقاوي رئيس قسم الاشغالات والازالات بمركز ومدينة بيلا.