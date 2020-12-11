شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تناشد الأهالي المساعدة في الوصول لصاحب الصورة وابنته.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في بني سويف، ملابسات تداول صورا لحالة رجل مُسن وابنته يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة.

وقالت «أبوزيد» إنه «فور تداول الصور على موقع التواصل الإجتماعي، تواصلت مباشرة مع إدارة الدفاع الإجتماعي للبحث عن الرجل وابنته، وعلى مدار 12 ساعة كاملة لم نستطع العثور عليهم، أو الوصول لهم، كذلك ركزنا في منطقة البحث الخاصة بالمنشور المتداول وهي امام الكهرباء بميدان المديرية إلا أننا وسعنا نطاق البحث حتى وصلنا إلى مديرية الكهرباء بميدان الزراعيين ايضا، كذلك بحثنا في منطقة السكة الحديد وانفاقها، ولم نعثر عليهم.

وأضافت :«من يستطيع العثور عليهم يقف جوارهم ويبلغنا فورا، وخلال دقيقتان سنصل إليهم، لان هذا دورنا، وعقب العثور عليهم سنضع الأب في دار فاقدي الرعاية، وسنوفر له الطعام والملابس والسكن، وبالنسبة للطفلة سنضعها في دار الأيدي الأمينة وهناك سيتم الإهتمام بها من مأكل وملبس ومسكن بالإضافة إلى الإهتمام بدراستها وإلحاقها بمدرسة، وكل هذا مجاني تماما.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك صورا لرجل في نهاية الخمسينيات من عمره، وابنته صاحبة السبع السنوات بمحافظة بني سويف، يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة، وأوضح المنشور الذي تداولته عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، بأن الرجل يدعى أحمد يبلغ من العمر 55 عاما وابنته 7 أعوام، ويبيعان المناديل أمام مديرية الكهرباء ببني سويف، وبأنهما لا يجدان مكانا للنوم فيذهبان إلى نفق المحطة وينامان داخله.