شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حسين فهمي ضيف أبلة فاهيتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

يتحدث «فهمي» خلال اللقاء عن حياته الخاصة والفنية، وعلاقته بالمرأة، كاشفا العديد من أسراره الشخصية في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج «لايف ‏من الدوبلكس»، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.