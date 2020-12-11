شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أساقفة عموميين يحتفلون بعيد شفيع دير «مارمينا العجائبى» فى الاسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيا رهبان دير الشهيد مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الاسكندرية، مساء أمس صلوات عشية الأنبا مينا آفا مينا أسقف ورئيس الدير السابق.

وتضمنت الصلوات، وضع الحنوط على المقبرة الرخامية التي تحوي جسده،وسط حضور كهنوتى محدود اقتصر فقط على الرهبان اتساقا مع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الصلاة وطقوس التطيب 7 من الاساقفة العموميين أعضاء المجمع المقدس، هم الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير،والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج، والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.

وفي ختام العشية قام الآباء الأساقفة بتطييب رفات الشهيد وسط ألحان الفرح وعمل زفة روحية للرفات داخل الدير .

بـ"زفة روحية" .. 7 أساقفة عموميين يترأسون صلوات عشية رئيس دير "مارمينا العجائبى" السابق فى الاسكندرية (صور)

بـ"زفة روحية" .. 7 أساقفة عموميين يترأسون صلوات عشية رئيس دير "مارمينا العجائبى" السابق فى الاسكندرية (صور)

بـ"زفة روحية" .. 7 أساقفة عموميين يترأسون صلوات عشية رئيس دير "مارمينا العجائبى" السابق فى الاسكندرية (صور)

بـ"زفة روحية" .. 7 أساقفة عموميين يترأسون صلوات عشية رئيس دير "مارمينا العجائبى" السابق فى الاسكندرية (صور)

بـ"زفة روحية" .. 7 أساقفة عموميين يترأسون صلوات عشية رئيس دير "مارمينا العجائبى" السابق فى الاسكندرية (صور)