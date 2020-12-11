شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. دير السريان بـ وادى النطرون يعتذر عن قبول الزيارات والخلوات حتى 7 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، فى وادى النطرون، بيانا الجمعة، تزامناً مع قرار البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس حتى عيد الميلاد وذلك للمرة الثانية بسبب تصاعد عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدير برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، فى بيان رسمى له، انه نظرا للظروف الحالية ولأجل الوقاية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار واسر الاباء الرهبان وكذلك الخلوات وحضور السهرات الكيهكية، اعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 14 ديسمبر الجارى، وحتى عيد الميلاد المجيد فى 7 يناير 2021.

وشدد الدير على عدم قبول اى استثناءات لأي سبب.