شكرا لقرائتكم خبر عن «أهالي المنيا» يحتفلون بافتتاح 6 مساجد جديدة داخل قرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أهالي 6 قرى بمراكز العدوة، وبني مزار، ومغاغة، مركز المنيا، بافتتاح 6 مساجد جديدة، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 16 مسجد، داخل 4 محافظات، ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاح منذ سبتمبر الماضي إلى 551 مسجدا على مستوي الجمهورية .

حرصت مديرية الأوقاف بالمحافظة على المشاركة في الاحتفالات التي أقامها أهالي القرى ببدء العمل بالمساجد بإقامة الشعائر وأداء خطية الجمعة .

فيما حرص أهالي القرى على دعوة النواب الجدد والحاليين من الشعب والشيوخ، ورموز العمل الشعبي والسياسي للمشاركة في الاحتفالية.

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن قائمة المساجد الجديدة تضم الإبراهيمي بنزلة موسي بقرية القايات بمركز العدوة، وعزبة يني بدير الجرنوس بمركز بني مزار، والقاضي، الدخلة صندفا بني مزار – القواسم – برمشا – العدوة – الشيخ سلامة – شارونه – مغاغة، ودار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا .