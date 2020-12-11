شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحرى الحلال في أموالك؟ عالم بالأوقاف يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن تحري المال الحلال يأتي أولا بالحرص على عدم إدخال أي شبهة من حرام في أموالنا.

وأضاف كيلاني خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن تحري الحلال يكون بطلب الحلال لأن المسؤولية عظيمة، لافتا إلى أن الله عز وجل سيحاسبنا على كل شيء مرة واحدة إلا المال سنُحاسب عليه مرتين.

وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أكل أموال الناس بالباطل.