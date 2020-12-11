شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القيوبية يفتتح فرعاً جديدا للمعامل بكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع جديد لقطاع المعامل والجودة للشركة بمدينه كفر شكر، للوقوف علي جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وحرص رئيس الشركة ، بحسب بيان الجمعة، علي تفقد أقسام المعمل واستمع لشرح تفصيلي من الكيميائيين بالمعمل عن مكونات المعمل والذي تم إنشائه لخدمه اهالي مدينه ومركز كفر شكر، مؤكداً أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق الفرع.

وأكد أن شركة مياه القليوبية أولت اهتماما بالغاً بالمعامل لمراقبة جودة المياه المنتجة مع ضرورة الالتزام بمطابقتها للمواصفات القياسيه،يأتي ذلك في ظل الاهتمام الشديد من قبل الدولة بنوعية مياه الشرب، مشددا على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل الشركة والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام للتعرف علي نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة والوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية وبخاصة التي حددتها منظمة الصحة العالمية وحرصا على إنتاج كوب ماء نظيف لما لذلك من مردود صحي للمواطن القليوبي.

واختتم اللقاء بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للعاملين لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء لتقديم خدمة متميزه للمواطنين وقام بتكريم طاقم العمل متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق لما هو قادم.