اعرف مواصفات وموعد انتهاء تنفيذ الخط الثالث للمترو "إمبابة - عدلى منصور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن الخط الثالث للمترو ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذها خلال التقرير التالى: 1ـ الخط الثالث بدأ تنفيذه في 2012 وتكلفته الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه "تكلفة تنفيذه". 2ـ تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المراحلة الأولى والثانية والرابعة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة . 3ـ الخط الثالث للمترو بعد اكتمال تنفيذه سيصل إلى 40.7 كم وسيكون أطول خط مترو بالشرق الأوسط. 4ـ متوقع انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة واكتمال تنفيذ الخط الثالث بالكامل في إبريل 2023. 5ـ جميع محطاته وقطاراته مكيفة. 6ـ يتم تمويل تكلفة تنفيذه عبر قروض دولية وموازنة الدولة. 7ـ محطاته بها سلالم كهربائية تصل إلى مستوى سطح الشارع. 8ـ منفذ بمواصفات أوروبية وفق أحدث التكنولوجيا بالعالم. 9ـ محطاته بالكامل سيتم تزويدها بماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو بجانب شبابيك الحجز بالمحطات.

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