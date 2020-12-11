شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكلدانية بمصر تعلن خطة الاحتفال بعيد الميلاد فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطريركية الكلدان في مصر، تفاصيل احتفالات الكنائس الكلدانية في مصر بعيد الميلاد في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت البطريركية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، في بيان لها، إنه بسبب جائحة كورونا وحرصنا على سلامة أبنائنا قررنا الآتي، أن تكون المشاركة في قداسات أعياد الميلاد في كاتدرائية بازيليك العذراء سيدة فاتيما بحسب التواريخ والأوقات التالية، قداس ليلة الميلاد المصادف يوم الخميس 24 ديسمبر الساعة 8:00 مساءاً، وقداس عيد الميلاد المصادف الجمعة 25 ديسمير الساعة ‎11:00‏ صباحاً، وتستمر التعليمات إلى إشعار آخر، مع جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها وكل الأنشطةالكنسية الأخرى بنسبة حضور ‎50% من إجمالي العدد.

وقد أصدر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك،يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري، 6 قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، ليتم تطبيقها على الكهنة والرهبان والراهبات والشعب من أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

وقال السينودس، حفاظا على الصحة العامة وعلى مصلحة العائلات والأسر وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، وتجاوبا مع الظروف الحالية، نوصي أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية:

1. الاستمرار في صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على ألاّ يتجاوز الحضور 40 % من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل مؤمنٍ وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات. ويقوم الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالاحتفال بالقداس مرة أو مرتين يوميا، والاحتفال بالقداس مرتين يومي الجمعة والأحد، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة.

2. يلتزم كافة المؤمنين بوضع كمامة طوال فترة تواجدهم بالكنيسة، ويقومون بتطهير أيديهم بالمواد المطهرة. ويهتم الآباء الكهنة بالتأكد من تطهير الكنيسة وأدوات المذبح وكتب القراءات قدر استطاعتهم بعد الاحتفالات بالقداسات. ويلتزم الآباء الكهنة – حرصا على سلامتهم- بارتداء الكمامة وتطهير أيديهم جيدا وقت التناول.

3. نذكر أبناءنا المومنيين أنه بخصوص المناولة، تعي الكنيسة جيدا تقليدها المُستَلم، لكنها في هذا الظروف الاستثنائية فقط، تصرح بأن يضع الأب الكاهن المناولة للمؤمن في يده، على أن ينتظر الأب الكاهن حتى يتأكد أن المؤمن قد تناولها مباشرة في فمه، ويمتنع الآباء الكهنة، في هذه الفترة الاستثنائية فقط، عن مناولة الأطفال دون 6 سنوات.

4. يتم إقامة قداس عيد الميلاد في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية المذكورة أعلاه، ويمكن إضافة قداس أخر يوم العيد صباحا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع الأب مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.

5. استمرار صلوات الجنازات والاحتفال بالأكاليل والمعموديات على ألاّ يتجاوز الحضور في الكنيسة نسبة 25 % من سعتها، ويكون هناك فاصل بين كل مؤمنٍ وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

6. إيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد وصلوات شهر كيهك، وكذلك إيقاف الندوات والرحلات والمؤتمرات الموسمية لحين إشعار أخر، ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته.