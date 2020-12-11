شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات ديسمبر خلال الأسبوع المقبل لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى صرف معاشات ديسمبر الأسبوع المقبل لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ، حيث تقوم مجموعات العمل بمتابعة عمليات الصرف أول بأول .

وأوضحت الهيئة أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة ويتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 3 و6 من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى 7و8 من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

‎وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر يتم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.