شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع وزير التخطيط العراقى تطبيق مذكرات التفاهم بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماعا مع الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقى، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين، وذلك على هامش زيارة الوفد العراقى للقاهرة لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، طبقا لتوصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت فى بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وأكدت وزارة التعليم العالى، فى بيان اليوم، أن الاجتماع شهد توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى للأعوام 2020/2022، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينص البرنامج التنفيذى على استمرار التعاون الثنائى بين مؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات توأمة بينها.

كما ينص البرنامج على تبادل أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي؛ تنظيم زيارات قصيرة الأجل لأساتذة مصريين وعراقيين، أعضاء هيئة تدريس فى مختلف التخصصات العلمية لتقديم محاضرات وتبادل الخبرات مع نظرائهم، والمشاركة فى الفعاليات، وكذلك توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والمطبوعات والدوريات العلمية والمؤلفات المترجمة.

كما يتضمن البرنامج التنفيذي، إحياء الفعاليات العلمية والثقافية المشتركة بين الدولتين، من خلال تنظيم دورات تدريبية ولقاءات ومؤتمرات وحلقات دراسية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين، وتنظيم معرض تعليمى لنشر وترويج وتسويق الجامعات فى البلدين، وبحث معادلة شهادات عدد أكبر من الجامعات المصرية بالعراق لتسهيل استقبال مزيد من الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى إقامة مركز لزراعة نخاع العظام بالعراق.

وفى مجال البحث العلمي، تناولت المناقشات، دفع التعاون الجاد بين الطرفين خاصة فى مجالات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والمياه والزراعة، وإطلاق نداء بحثى مشترك فى المجالات العلمية المشتركة، لكى تستفيد العراق من الطفرة التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية، فى توطين التكنولوجيا وفى إنشاء الحاضنات التكنولوجية وأدوية العلوم، وإجراء أبحاث مشتركة، والإشراف المشترك على الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن هذا البرنامج هو امتداد للعلاقات الطويلة التى تربط البلدين وتوثيق للتعاون بينهما فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرا لتوفير الفرصة للجانب العراقى للإفادة من التجربة المصرية فى التوسع فى التعليم العالى من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية بمستوى عالمي، وخاصة تجربة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب وزير التخطيط العراقى عن سعادته بحسن الاستقبال والتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى المصرية، مشيرا لرغبة بلاده فى البدء بتجهيز ملحقية ثقافية عراقية لرعاية الطلاب العراقيين بمصر والذين يتزايد عددهم، حيث يصل عددهم الحالى 22 ألف طالب بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا لتطلع بلاده لزيادة المنح المقدمة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل العقبات التى تقابلهم خلال دراستهم فى مصر، وتقديم حافز للطلاب المتفوقين.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومن الجانب العراقى أحمد نايف رشيد سفير العراق بالقاهرة، على حميد كاظم مستشار وزارة التعليم العالى العراقية، حازم باقر مدير عام إدارة البعثات، حسين كاظم مسؤول شئون الطلبة بالسفارة العراقية.