شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع غدا شبورة وأمطار خفيفة بالوجه البحرى والقاهرة والصغرى 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية صباحا، وطقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، نساك للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة وسيدى برانى .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.