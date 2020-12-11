وزير الإعلام: الرئيس وجّه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانًا.. وهذه الفئات صاحبة الأولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

وقال هيكل في تصريحات صحفية له، اليوم، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد "هيكل" أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

وأوضح "هيكل" أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصينىي.

كما أوضح أن حصول مصر على اللقاح مبكرًا بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية.

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.