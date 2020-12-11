الأمن العام: تنفيذ 45 ألف حكم قضائي وضبط 180 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري، بحوزة 180 متهم.

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 45237 حكم قضائي متنوع بإجمالي 4588 محكوم عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.