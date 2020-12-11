شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 495 مخالفة إشغال في حملة مكبرة في الفشن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن رئيس مدينة الفشن ببني سويف المهندس محمود شاهين، حملة مكبرة تمكنت من إزالة 495 حالة إشغال متنوعة من شوارع المدينة الفشن، عبارة عن تندات صاج، كراسي بلاستيك، طاولات،عروق خشبية ، لافتات عشوائية بدون ترخيص، تعديات على الأرصفة، باعة جائلين، فاترينات، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية لمدينة الفشن وسط تأمين الجهات الأمنية. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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