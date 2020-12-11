شكرا لقرائتكم خبر عن «ليس كورونا».. وزير القوى العاملة يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير المصرية بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، عن أن وفاة طبيبة التخدير جيهان كامل الحلواني كان طبيعيا بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم في الدم بعد صراع طويل مع المرض، وليس بفيروس كورونا.

وأصدر وزير القوي العاملة تعليماته لمكتب التمثيل العمالي بمتابعة المستحقات العمالية للطبيبة المتوفية، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيدة.

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلواني تعمل طبيب تخدير ، بالمستشفى الأميري منذ بداية عام 1997 ، وأن سبب الوفاة طبيعياً ناتج عن هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وتوفيت بالمستشفي الأميري ، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازي.

وقد تم دفن الطبيبة بالكويت ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.