«الاعتماد والجودة» تتفقد مدارس «المنتزة ووسط وغرب» الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت فرق الهيئة القومية للاعتماد والجودة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عدد من المدارس التابعة لإدارات المنتزة ووسط وغرب، في الإسكندرية لمعاينتها تمهيداً لمنحها شهادة رسمية بحصولها على الاعتماد والجودة، فيما جرى منح مدارس أخرى على مستوى الإدارات.

ففي إدارة المنتزة التعليمية، بقيادة شريف فتحي، مدير عام الإدارة، زارت الهيئة مدارس رولان المميزة لغات، والفضالي الإعدادية لغات، ومدرسة وروضة فاروق جرانة الرسمية لغات، وروضة مدرسة طلعت حرب، وتمت معاينتها على الطبيعة.

ورافق الهيئة مدير عام الإدارة شريف فتحي، ومسؤولو إدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة نجلاء سليم، مدير إدارة الجودة بالمديرية، وأمل حمد الله، منسق الجودة بالمديرية، وأمل مصباح مدير قسم قياس الجودة.

وفي إدارة شرق التعليمية، برئاسة همت أبوكيلة، جرى تجهيز ملفات عدد من المدارس لزيارة الهيئة لاعتمادها من بينها، مدرسة الشهيد محمد فاروق القرش الإبتدائية، وروضة مدرسة الملك مينا، وروضة مدرسة هانى الحسينى الابتدائية.

وفى إدارة الجمرك التعليمية، بقيادة عبد العاطى التمساح، مدير عام الإدارة، زار وفد الهيئة مدرسة الشهيد ملازم اول بحري محمد صلاح الصواف.

وفي إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، قالت الدكتورة نادية فتحي، مدير عام الإدارة، أن 41 مدرسة وروضة تابعة للإدارة حصلت على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت «نادية» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن 22 مدرسة و19 روضة حصلت على الاعتماد، فيما قدمت 10 مدارس وروضة ملفاتها إلى الهيئة، فضلاً عن زيارة لجان تابعة للهيئة أكثر من مرة لفحص الملفات على الطبيعة وفي انتظار القرار بشأن حصولها الاعتماد والجودة.

وأضافت أنه تم تجهيز مدرسة لزيارة لجان الهيئة مؤجلة من العام الماضي 2019 وهي مدرسة الإسكندرية الثانوية الفنية المتقدمة، فيما قدمت 6 مدارس وروضتان ملفاتهم وتمت معاينتها للحصول على الاعتماد في الفصل الدراسى الأول من العام الجارى 2020 .

وقالت مدير الإدارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم (82) لسنة 2006 تعد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)

فرق "الاعتماد والجودة" تتفقد مدارس "المنتزة ووسط وغرب" فى الاسكندرية لمعاينتها على الطبيعة (صور)