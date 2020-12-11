شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يشارك في الاحتفال بيوم الرعاية الصحية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاحتفال بيوم الرعاية الصحية الشاملة، حيث نظمت بعثات كل من اليابان، وجورجيا، وتايلاند، بوصفهم رؤساء مجموعة الدول أصدقاء الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الاحتفال أمس 10 ديسمبر الجاري تحت عنوان «الصحة للجميع: الاستثمار في الأنظمة الصحية وحماية الجميع من أجل بناء مستقبل صحي وآمن».

ركز الحدث الذي شارك فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين عن الدول، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ممثل عن وكالة المساعدات اليابانية (الجايكا)، على أهمية استمرار الدول في العمل على تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع، خاصة في ظل جائحة الكورونا، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية الصحية من أجل التعافي من آثار الجائحة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السفير محمد إدريس خلال الحدث على تعهد مصر بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع وفق خطة وطنية متدرجة، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لمحاربة انتشار فيروس الكورونا، حيث أشار إلى قيام مصر، وقبل ظهور الجائحة، بتنفيذ حملة 100 مليون صحة التي استهدفت التشخيص والكشف المبكر والعلاج لحالات الإصابة بفيروس سي والأمراض غير المعدية، فضلاً عن التزامها باستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بتلك الأمراض خلال الجائحة.

وعبر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة كذلك عن دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والتعاون الدولي من أجل توفير المصل المضاد للكورونا «كسلعة ذات منفعة عامة»، وفي هذا الصدد، دعا منظمة الصحة العالمية إلى التنسيق مع منتجي المصل من أجل التأكد من نفاذ المصل للدول النامية وتحصين شعوبها دون تمييز ضد الإصابة بفيروس الكورونا.