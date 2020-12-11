شكرا لقرائتكم خبر عن تتشييع جنازة ناظر السكة الحديد شهيد الواجب بمطاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركز مطاي بالمنيا، جنازة ناظر محطة السكة بقرية الكفور التابعة لمركز مطاي، الذي لقي مصرعه بعدما دهسه قطار قادم من جنوب الصعيد.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع أشرف زغلول شريف، ناظر محطة الكفور في مركز مطاي، إذ دهسه القطار رقم ٢٠١٠ مكيف القاهرة أسوان، كان قادما من جنوب الصعيد، أثناء تواجده لمباشرة مهام عمله.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بمطاي، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف، إذ قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا قالت فيه: «ببالغ الحزن والأسى ينعى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع العاملين بالهيئة شهيد الواجب أشرف زغلول شريف، ناظر محطة الكفور والذى وافته المنية ظهر اليوم أثناء قيامه بمهام عمله».

وأضافت البيان، أن رئيس الهيئة، أناب ممثلين على رأسهم مدير الهيئة للمنطقة الوسطى، لتشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.