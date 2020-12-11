شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بـ«الأوقاف»: عدم إتقان العمل نوع من أنواع الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن المال ركن من أركان الدين كما إنه ركن من أركان الدنيا.

وأوضح كيلاني، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أننا نحتاج إلى المال في الدين للتقرب إلى الله والعبادة، لافتا إلى أن الزكاة هي عبادة مالية بحتة.

وأكد أن الإنسان بالفطرة يُحب المال، لافتا إلى أن المسؤولية في المال مسؤولية عظيمة لأن الإنسان مطالب بالتوازن ما بين الكسب والإنفاق.

وبين أن عدم إتقان العمل نوع من أنواع الفساد والجرأة على كسب المال الذي يرتباه بالشبهة.