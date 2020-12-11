شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 آلاف كيلوجرام دواجن مذبوحة خارج المجازر في حملة تموينية موسعة ببيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس، أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حمله موسعة داخل مركز بيلا، لضبط التجار المتلاعبين في السلع التموينية، والمرور على محلات الجزارة ومجازر الدواجن غير المرخصة والمطاعم ومحلات بيع الطيور الحية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٠٠٠ كيلوجرام دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا بالذبح وبدون إشراف بيطرى، وضبط ٤٤.٥٢٥ كجم لحوم مجمده مجهولة المصدر، وضبط ٣٠ كجم ثلاثون كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدم إعلان أسعار لأحد محلات بيع الاعلاف والحبوب، وعدم إعلان أسعار لأحد محلات بيع الملابس والمفروشات، عدم إعلان أسعار لأحد محلات بيع اكسسوارات السيارات.

وتم تحرير محاضر جنح أمن دوله طوارئ للمخالفين وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

تمت الحملة بالتعاون بين إدارات الطب البيطري والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بحضور الدكتوره مها عبدالفتاح، من الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة، والدكتور محروس رمضان، من ادارة المجازروالتفتيش على اللحوم بكفر الشيخ، الدكتور رامى سلامه، رئيس الصحه العامه والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، رمضان عبدالمنعم، كبير أخصائيين بإدارة تموين بيلا، اشرف رزق، من إدارة تموين بيلا، ورضا بدوى، من إدارة تموين بيلا، ورفعت رشوان إدارة تموين بيلا، عبدالحكيم الشرقاوي رئيس قسم الاشغالات والازالات بمركز ومدينة بيلا.