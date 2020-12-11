شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل كامل الوزير، وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيها وحيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي في اطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق احدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري مضيفاً انه فور وصول القطار إلي الميناء تم انزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقله إلي ورشة المترو بالعباسية لعمل الإختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث .

وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة ، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لإستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل ، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .