شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإسكان العراقية تتفقد محطة مياه روض الفرج وتشيد بالمشروعات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بدولة العراق، بزيارة تفقدية لمحطة مياه روض الفرج، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لاستعراض التجربة المصرية فى قطاع المرافق، وبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.

واطلعت الوزيرة في مستهل الزيارة، على العرض التقديمي من المهندس ممدوح رسلان، حيث استعرض مهام ودور شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تغطي محافظات مصر المختلفة، وتقوم بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذا منظومة المعامل والعينات التي يتم تحليلها بصفة دورية، وبناء قدرات وتدريب العاملين بالشركات.

وخلال الجولة التفقدية، تم استعراض مختلف مكونات محطة تنقية مياه روض الفرج، والتى تعد من أهم المحطات بمحافظة القاهرة، وتخدم ما يقرب من 5 ملايين نسمة، وتتكون منظومة التنقية من 3 مراحل أساسية، تبدأ بأعمال الترويب والترسيب، ثم الترشيح، وتنتهي بأعمال التعقيم لضمان مأمونية المياه من خلال شبكات التوزيع.

وأعربت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن سعادتها بما رأته، واستمعت اليه من حجم المشروعات والطاقات الإنتاجية لمنظومتى مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، وكذا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والعراق، وضرورة توطيد تلك العلاقات من خلال التعاون المشترك في تحقيق التنمية المستهدفة.

كما أثنت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، على المجهودات المبذولة لتحسين ورفع مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين، خصوصا في مجالات مراقبة الجودة والتشغيل والصيانة ورفع كفاءة المهندسين والتخطيط المستقبلي لاحتياجات الشركات من العمالة الفنية المدربة.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتقديم الخدمات في مختلف المحافظات المصرية، بينما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أجهزتها بالمدن الجديدة، بتقديم هذه الخدمات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن منظومة جودة المياه على قمة أولوياتنا ويتم مراقبتها أيضا عن طريق الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، و كذا من قبل وزارة الصحة و السكان التي تاخذ عينات دورية من محطات تنقية مياه الشرب و محطات معالجة الصرف الصحى، حيث يعد الاهتمام بجودة التنقية والمعالجة من أهم المعايير التي يوليها قطاع المرافق بمصر.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب وتأسيس الشركة القابضة عام 2004، لتكون الجهات التى تدير القطاع فى مصر حاليا هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ويكون دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضح، أن جودة مياه الشرب، من أهم الأولويات، وهناك أكثر من جهة تراقب منظومة الجودة لمياه الشرب منها وزارة الصحة والبيئة والري والجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والشركة القابضة من خلال معاملها سواء المركزية أو المتنقلة ومعامل المحطات والمعمل المرجعي لمياه الشرب، ويتم رفع أكثر من 3.5 مليون عينه سنوياً، للاطمئنان على جودة مياه الشرب، بالإضافة إلى وضع خطط سلامة ومأمونية المياه لتغطية جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر إلى المستهلك والحفاظ على استثمارات الدولة وصحة المواطنين.

وأكد رسلان، الاهتمام برفع كفاءة المحطات، حيث بلغ عدد المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامةـ TSMـ 200 محطة، وهى شهادة دولية تمنح فى مجال المرافق لتحسين أداء المحطات، وتدريب وتأهيل مهندسين من الشركة ليكونوا مفتشين على المحطات لمنح تلك الشهادة للمحطات التى تستوفى المعايير اللازمة.

وأوضح أن الشركة أنشأت 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تؤهل خريجيها ليكونوا فنيين مدربين على أعلى مستوى للعمل فى هذا المجال، كما تتيح للمتميزين الالتحاق بكليات الهندسة، وبلغ عدد الخريجين 2240 حتى الآن، كما تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجالات الإدارية والفنية باعتبار العنصر البشرى من أهم موارد تطوير الأداء، كما نفذت العديد من البرامج التدريبية لعدد من المهندسين من الدول العربية.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن محطة تنقية مياه روض الفرج تقع على مساحة 22 فداناً، وتقدر الطاقة التصميمة للمحطة بـ 850 ألف م3/يوم، وتخدم "منطقة شبرا – روض الفرج – الساحل – المظلات – الزاوية – السيدة زينب – السيدة عائشة – تلال زينهم – الزمالك – وسط البلد – العباسية – الشرابية – ميدان الجيش".