شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالمنوفية تسلم شهادات التخرج للمتدربات على مهنة التفصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات فى تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، المديريات بالتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبى العمل، ووضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وقام على حامد وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتوزيع شهادات إتمام التدريب على الخريجات من مراكز التدريب المهنى بكل من مدينة شبين الكوم ومدينة بركة السبع للمتدربات ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة.

وحضر حفل تسليم شهادات التخرج عدد من قيادات المديرية وأصحاب مصانع الملابس الجاهزة بالمنوفية الذين رحبوا بالتعاون مع المديرية فى استيعاب كافة الخريجات من مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية حاليا ومستقبلا للعمل بالمصانع الموجودة بالمحافظة مع تقديم كافة التسهيلات والمزايا لمن يرغب فى التعاقد للعمل معهم، وقد تم توقيع عقود العمل بهذه المصانع لمن رغبت من الخريجات تحت رعاية وإشراف مديرية القوى العاملة بالمنوفية .

وفى نفس السياق عرض محمود أحمد ندا مسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع المنوفية على الخريجات والحضور خدمات الجهاز بالتعاون مع المديرية، والتى تتمثل فى تقديم قروض ميسرة للراغبين الجادين فى عمل مشروعات تبدأ من 10 آلاف حتى 5 ملايين جنيه وفقا لطبيعة المشروع سواء لتوفير المعدات والآلات اللازمة للمشروع أو توفير الخامات المطلوبة لهذه المعدات .

وأشار إلى أن المشروع يقدم تدريب مجانى للراغبين لمدة 5 أيام على أساليب الإدارة والتسويق الحديثة بما يساعدهم على إدارة مشروعاتهم بأفضل الطرق وتسويق منتجاتهم بما يضمن تحقيق هامش ربح جيد .